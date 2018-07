Thibaut Courtois se rapproche du Real Madrid : son transfert serait presque bouclé !

Thibaut Courtois et le Real Madrid, ça brûle ! Selon les informations de différents médias espagnols, le portier des Diables Rouges serait en passe de signer son contrat avec le champion d'Europe.



Le Real Madrid serait tout proche de signer son premier coup du mercato. Selon Marca, les madrilènes seraient proches d'un accord avec Chelsea concernant Thibaut Courtois. Le transfert se négocierait aux alentours des 35 millions d'euros, ce qui se justifie par le fait que le Belge soit dans sa dernière année de contrat en terre londonienne. Courtois serait la piste prioritaire du club, qui pistait également David De Gea, cependant bien plus cher que le gardien belge.



EsRadio va même plus loin : la radio espagnole annonce que le transfert pourrait être totalement bouclé dès cette semaine. Il s'agirait peut-être de la première pièce du puzzle, que le Real Madrid voudrait compléter avec l'arrivée d'Eden Hazard. Au total, l'opération pourrait atteindre les 225 millions d'euros.