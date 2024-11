Thierno Alassane Sall : "La xénophobie et le racisme n’ont pas leur place au Sénégal"

"Partout où je passe, des compatriotes m’interpellent sur ma position face à la montée de la rhétorique fasciste, que certains tentent d’introduire dans notre pays.



Je le répète : la xénophobie et toutes les formes de racisme, constituent une menace sérieuse, propice à nourrir des divisions destructrices et durables. Les cicatrices du conflit entre le Sénégal et la Mauritanie ne sont toujours pas refermées.



Je souligne également le rôle essentiel de notre diaspora, véritable pilier du développement du Sénégal, qui est bien accueillie partout en Afrique. Dans de nombreux villages, elle a financé la construction d’infrastructures vitales : centres de santé, collèges, forages, marchés, bureaux de Poste, et même des routes. La haine de l’autre n’a pas sa place dans notre pays".











Thierno Alassane Sall

