Thierno Alassane Sall : "Pastef et le feuilleton de l'amnistie : suite d'une histoire de tromperie"

Rédigé par leral.net le Lundi 24 Mars 2025

Thierno Alassane Sall accuse PASTEF de poursuivre sa « tromperie » sur la loi d’amnistie

Dans un post virulent, le député Thierno Alassane Sall accuse le parti au pouvoir, de poursuivre sa « tromperie » sur la loi d’amnistie. Selon lui, la nouvelle proposition de PASTEF, sous forme d’amendement, ne fait que réécrire le texte initial, sans répondre aux attentes du peuple sénégalais. Il dénonce une volonté d’abrogation partielle plutôt qu’une suppression totale et annonce une réponse détaillée dans les jours à venir,



Voici son post !

« PASTEF ET LE FEUILLETON DE L’AMNISTIE : SUITE D’UNE HISTOIRE DE TROMPERIE



Nous avons pris connaissance de la nouvelle proposition de loi d’interprétation de la loi d’amnistie de PASTEF, qui prend la forme d’un amendement. Dans un document de six pages, le régime PASTEF réécrit substantiellement le texte initial.



Cette modification est le signe que PASTEF a compris le rejet de leur manipulation par les Sénégalais. En revanche, au lieu de se résoudre définitivement à réaliser la demande claire du peuple Sénégalais d’une abrogation totale de l’amnistie, PASTEF continue dans la tromperie à travers la nouvelle mouture de sa proposition.



Contrairement à ce qu’ils racontent dans les médias depuis deux jours, la nouvelle proposition de loi interprétative demeure dans le même esprit que l’ancienne : PASTEF veut une abrogation partielle de la loi d’amnistie. Leur « interprétation » s’inscrit dans cette logique, en visant la modification du champ d’application de la loi d’amnistie. Leur faux débat sémantique sur la rétroactivité concerne alors également leur texte.



Nous y reviendrons dans les jours à venir, dans une réponse détaillée à ce nouvel épisode du feuilleton de la tromperie.













Senenews

