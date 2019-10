Thierno Lô, nouveau PCA du Ter: « Si mes plans avaient marché, Macky Sall ne serait pas président en 2012 » S’il y a quelqu’un qui assume totalement sa transhumance, c’est bien Thierno Lô. Invité de la 7Tv, l’ancien ministre du Tourisme et de l’Artisanat estime avoir tout fait pour que Me Abdoulaye Wade remporte la présidentielle de 2012.

« Si mes plans avaient marché, Macky Sall ne serait pas président en 2012. J’étais avec Abdoulaye Wade, son bilan était le mien et j’étais déterminé à aller jusqu’au bout avec lui. Je l’ai assumé hier, je l’assume aujourd’hui », martèle Thierno Lô.



Un discours qui va davantage mécontenter les « apéristes », d’autant que Thierno Lô qui a entre-temps fondé l’Alliance pour la Paix et le Développement (APD), a été nommé le 18 septembre dernier, Président du Conseil d’Administration de la Société Nationale de Gestion du Patrimoine du Train Express Régional (SEN TER). Une nomination que Youssou Touré a dénoncée, arguant n’avoir pas vu Thierno Lô (et Modou Diagne Fada) lorsqu’eux se battaient pour faire élire Macky Sall.













WalfNet

