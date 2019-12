Thierno Seydi, agent de joueurs: «Il est temps que Sadio quitte Liverpool»

Rédigé par leral.net le Mercredi 4 Décembre 2019 à 12:09 | | 0 commentaire(s)|

Sadio Mané doit, à présent, quitter Liverpool. C'est du moins l’avis de Thierno Seydi, agent de joueurs. Il estime que le numéro 10 des «Lions» n'a pas suffisamment été soutenu par ses dirigeants, notamment durant la course pour le Ballon d'or.



«Je pense qu'à l'heure actuelle Sadio Mané doit revoir sa position à Liverpool. Il fait du bien à cette équipe match après match. Mais je pense qu'il n'a pas été soutenu au sein de Liverpool. Pas du côté des fans mais des dirigeants. On a vu la récente sortie de Klopp qui a parlé en faveur de Van Dijk (…).



Aujourd'hui il est temps que Sadio Mané aille dans un autre club où il aura plus de reconnaissance. Un joueur de son calibre doit aller dans un club où il sera mis au devant de la scène», a-t-il déclaré dans les colonnes de «Record».

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos