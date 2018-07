Thierry Henry a consolé Neymar

Après l’élimination du Brésil contre la Belgique (1-2) en quarts de finale de la Coupe du monde, Thierry Henry, coach adjoint chez les Diables Rouges, a prêté son épaule à Neymar, particulièrement touché.



Le rêve s’est envolé. Neymar, qui avait vu sa saison s’achever avec le PSG dès février et sa blessure au pied, espérait bien se consoler avec un titre de champion du monde le 15 juillet prochain à Moscou. Mais la Belgique a stoppé le Brésil vendredi soir en quarts de finale de la Coupe du monde (2-1).



La star de la Seleçao et du Paris Saint-Germain, qui se sera contenté de deux buts dans ce Mondial et aura été énormément critiqué pour le temps passé à se tordre de douleur après les nombreuses fautes subies, était particulièrement marqué à la fin du match.



Neymar, les yeux humides, a ainsi notamment reçu le soutien de Thierry Henry à la fin de la rencontre. Le coach adjoint des Diables Rouges, en charge des attaquants belges, a ainsi pris l’ancien joueur du Barça dans ses bras pour le réconforter un petit moment.













RMC