Thiès – Affaire du double meurtre à Médinatoul Salam: Le chauffeur de Cheikh Béthio Thioune obtient la liberté provisoire

Samba Ngom, l’un des chauffeurs de Cheikh Béthio Thioune, a obtenu la liberté provisoire après plusieurs années de détention dans le cadre du double meurtre de Médinatoul Salam.



Samba Ngom a recouvré la liberté après avoir bénéficié d’une mise en liberté provisoire, lundi. Son avocat, Me Oumar Faty, avait introduit une requête.



Le dossier a été vidé le 4 décembre et mis en délibéré le 11 dernier. Samba Ngom a clamé son innocence dans l’affaire du double meurtre de Médinatoul Salam qui eu lieu le 23 avrils 2012, à l’origine de la tuerie avec barbarie de Bara Sow et Ababacar Diagne. Il a signalé que le jour des faits, il était parti à la pharmacie pour acheter des médicaments. Le juge a estimé nécessaire de lui accorder une liberté provisoire après 5 ans 8 mois de détention à la Maison d’arrêt et de correction de Thiès.











L’Observateur