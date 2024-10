Thiès - Impact de la grève des travailleurs des collectivités locales : Tout le monde trinque Les travailleurs des collectivités territoriales poursuivent leur plan d’action. Les conséquences de ces grèves sont désastreuses. Les populations se retrouvent sans interlocuteur et doivent prendre leur mal en patience, continuant de subir les effets des grèves régulières des agents municipaux.

Espérant ainsi se faire entendre par le nouveau gouvernement, selon Mouhamadou Ndiaye Gonza, secrétaire général du Syndicat des travailleurs de la ville de Thiès, les syndicats des collectivités territoriales ont réclamé que leur soit appliquée la mesure de revalorisation, se fondant sur l’article 29 de la loi n°2011-08 du 30 mars 2011 relative au statut général des agents des collectivités locales. Cette loi stipule que toute revalorisation des traitements ou des suppléments pour charges familiales ou de tout élément de la rémunération applicable aux fonctionnaires de l’État s’applique d’office à la rémunération des fonctionnaires des collectivités territoriales.





En attendant, à la mairie de Thiès-Ouest, presque tout est à l’arrêt. Les rares agents présents assurent le service minimum. Cette dame invite l’État à trouver rapidement une issue aux problèmes des agents.



‘’Il faut d’urgence apporter une solution structurelle. C’est à cause de cette grève que je ne peux pas régler les papiers de mon enfant, car il n'a pas de certificat de naissance’’, regrette-t-elle. ‘’C’est dur pour nous les administrés, mais aussi pour les agents des mairies qui doivent avoir de bonnes raisons de faire grève’’, renchérit le père de famille Ibrahima Diop.



En effet, les préjudices de la grève sont énormes, surtout pour les élèves en classe d’examen. ‘’Tous les actes devant être délivrés par ces agents sont bloqués. Les agents des collectivités territoriales délivrent les certificats de décès, les extraits de naissance, les certificats de mariage, etc. Mais rassurez-vous, le service minimum est assuré’’ renseigne un agent municipal du nom de Cheikh.



Il témoigne aussi des difficultés que rencontrent certains élèves et étudiants.



‘’Les plus pénalisés sont les élèves de terminale et ceux qui sont en année d’examen ou candidats à des concours. Il arrive qu’on fasse la demande de nos documents administratifs et qu’on ne les reçoive pas à temps en raison de la grève. Nous avons des citoyens qui ont des projets de voyage et qui souhaiteraient des photocopies légalisées, des certificats de mariage ou tout autre document délivré par les collectivités territoriales et qui se voient pénalisés par ce mouvement de grève’’.



