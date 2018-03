Thiès : Le doigt d’un policier sectionné lors de la visite de deux ministres

La visite des ministres Abdoulaye Daouda Diallo et d’Abdou Ndéné Sall hier à Thiès, a été triste et désolante. Et pour cause, un policier répondant au nom de Mouhamadou Moustapha Ndiaye a perdu un doigt dans des conditions éprouvantes. Selon le journal « Les Echos » qui donne l’information, les deux ministres effectuaient une visite à Dakar-Bamako ferroviaire, en crise depuis belle lurette.



Et quand ils sont arrivés au wagon présidentiel, devenu épave, les cheminots ont voulu entrer en force. Il s’en est suivi une bousculade. Dans ces circonstances, une personne a tenté de fermer la porte sur laquelle se trouvait la main du policier Mouhamadou Moustapha Ndiaye. C’était horrible à voir. Ses collègues l’ont immédiatement conduit à l’hôpital Saint Jean de Dieu. Mais là aussi, un petit bout a été encore sectionné par les hommes de l’art.