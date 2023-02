Thiès / Le leader de Rewmi immortalisé : L’avenue de Caen portera le nom d’Idrissa Seck

La plus grande et la plus belle avenue, avec son superbe éclairage au top, portera bientôt le nom du Président Idrissa Seck. C’est en tout cas la volonté exprimée hier, par Dr. Babacar Diop, maire de la Ville, et ce, devant Idrissa Seck venu lui présenter ses condoléances. C’est dit-il, pour les énormes services qu’il a tendus à la ville. D’ailleurs, il a indiqué quand dans l’histoire politique de Thiès, deux maires seulement ont laissé des traces indélébiles, en ce qui concerne l’efficacité de leur gestion des affaires de la cité. Il s’agit des maires Ousmane Ngom et Idrissa Seck.



« Cette proposition ne découle nullement d’une démarche de politique politicienne. Nous n’avons pas discuté et d’ailleurs, Idrissa Seck ne connaît pas mon programme. Mais Thiès a l’obligation de lui rendre cet hommage .» Dr. Babacar Diop a par ailleurs, égrené le chapelet des valeurs qu’incarne le Président du Conseil Economique Social et Environnemental (CESE). Et il a cité le cas de l’élection présidentielle de 2019.



« Le jour du scrutin et après que les résultats ont commencé à tomber, je suis arrivé au Point E chez Idrissa Seck, après 4 heures du matin. En ce moment, la situation était tendue et la jeunesse était prête à en découdre avec le pouvoir. Mais cette nuit-là, Idrissa Seck m’a dit que sa responsabilité ne lui permettait pas de poser un acte pouvant occasionner la perte d’une seule vie », a raconté Babacar Diop, rapporte "L'As".