Thiès: Le procès des partisans d’Ousmane Sonko renvoyé au 29 mars

Le procès d’Alioune Badara Mboup et Cie est reporté au 29 mars. Les partisans d’Ousmane Sonko sont arrêtés à la suite d’une marche de protestations le 13 mars 2023 dans la cité religieuse de Tivaouane.



Les personnes interpellées s’est accrue, suite des arrestations de manifestants entre jeudi 16 et vendredi 17 mars dans la cité de Maodo Malick Sy. Les derniers interpellés seront jugés le 30 mars 2023 par le tribunal de Thiés.



A retenir, Alioune Badara Mboup est le coordonnateur départemental de Pastef / les patriotes de Tivaouane et coordonnateur du programme Wer Ndomba.