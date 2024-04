Thiès : Les autorités en croisade contre l’occupation anarchique autour du Marché central

Près de 120 agents, dont des jeunes recrutés par la mairie de Thiès nord, des agents de sécurité de proximité (ASP), des volontaires du programme ”Xëyu ndaw gni” affectés au cadre de vie et de la police, ont été mobilisés pour les besoins de cette opération de désencombrement.



Il s’agit d’identifier et démanteler les tables avec parasols de fortune et les cantines érigées sur les voies du marché. Les tables, bagages et autres déchets, sont ensuite chargés sur des camions. Un camion de la SONAGED vient ensuite faire le ramassage des déchets laissés sur place.



Un cordon de policiers veille sur le déroulement des opérations supervisées par le sous-préfet de Thiès nord et des responsables de la mairie de Thiès nord.



Une vendeuse de légumes trouvée sur les lieux, se félicite de ce qu’il leur a été permis de vendre tôt le matin, avant le démarrage des activités de désencombrement. ” Ils ont permis à certains (commerçants) de s’installer et à d’autres de décamper ”, témoigne-t-elle.



Elle précise qu’elle ne vend pas sur la chaussée, mais sur le trottoir. ” Après les nombreuses opérations qui avaient été menées par le passé, il m’ a toujours été permis de revenir poursuivre mon commerce ”, a-t-elle dit.



Makhtar Diop, un marchand d’habits déplacé, apprécie tout de même la mesure, bien qu’il reste perplexe quant au suivi qui sera réservé au travail de désencombrement déjà effectué. ” Même si la mesure doit nous tomber dessus, il faut reconnaître que c’est une bonne chose ”, dit-il.



” Les gens doivent circuler aisément, les chauffeurs de taxi doivent pouvoir prendre des clients à bord aisément. Mais depuis que j’ai commencé à travailler dans ce marché, en 2001, c’est qu’à chaque fois qu’on dégage les gens des voies du marché, les choses empirent par la suite ”, a déploré Makhtar Diop.



” A la longue, les gens se sont finalement habitués aux multiples désencombrements, en banalisant toute nouvelle opération ”, poursuit-il, appelant de tous ses vœux que le marché soit organisé, afin que tout le monde puisse circuler sans encombre.



Pour lui, les ”pousse-pousse”, ces petites charrettes poussées par des hommes pour transporter des bagages, constituent le principal problème. Ces charrettes à deux roues à traction humaine, obstruent toutes les voies d’accès, a-t-il dénoncé, appelant à maintenir le marché dans cet état actuel.



Papa Diabel Pouye, un informaticien, salue cette initiative ” formidable ”, destinée à mettre fin au ” désordre ” qui régnait dans ce marché. Il soutient qu’” il faut régler le problème un bonne fois pour toutes et pérenniser ” la situation. Des marchands avaient occupé les voies du marché au point de s’installer sur la principale route bitumée, s’indigne-t-il, non sans appeler à un suivi régulier d’une telle opération.



Boubacar Sylla, un conducteur de mototaxi ”Jakarta”, se délecte déjà de l’impact de l’opération. ” La voie est libre, la circulation est fluide en ce moment. On circule librement, on n’a plus à faire attention pour ne pas heurter les gens sur la chaussée ”, exulte-t-il, relevant qu’aujourd’hui, point de slaloms sur la route pour éviter de heurter les gens.



L’encombrement des voies d’accès du marché, était à l’origine d'embouteillages à longueur de journée, dans ce haut lieu de commerce, point de passage obligé entre le quartier Diakhao et le centre-ville. Aux heures de descente des élèves des nombreuses écoles situées aux alentours, la situation empire. Ce qui fait perdre beaucoup de temps à tout le monde, particulièrement aux passants et automobilistes.



” Pour le suivi, je pense que cette fois-ci, ce sera différent, car le chef de la sécurité départementale a pris ses dispositions ”, a assuré l’adjoint au maire, relevant que tout le personnel déployé veillera à garder libres les voies de circulation du marché.

La mairie a dégagé beaucoup de moyens logistiques, pour cette opération, a dit le sous-préfet de Thiès nord, Abdoul Sy, qui supervisait l’opération, conjointement avec des responsables de la mairie. Elle, a en plus, recruté une soixantaine de jeunes, qui en collaboration avec la soixantaine d’éléments déployés par le Programme ”Xëyu ndaw gni”, vont assurer le suivi, surtout au niveau des points stratégiques du marché.



Dans leur mission de préservation de la sécurité et de la circulation des personnes et des biens, les autorités sont ” obligées ” à chaque fois que ces principes sont menacés, de mener ce genre d’opérations, a dit M. Sy.