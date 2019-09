Thiès : Un policier ivre se bagarre avec ses collègues Après l’affaire El Capo, un policier a commis une autre bévue qui indispose la Police. S. A. A. M, membre du Groupe d’intervention rapide (GIR), saoul comme un polonais, a refusé de se soumettre à un contrôle de ses collègues policiers.

Rédigé par leral.net le Lundi 9 Septembre 2019 à 10:26 | | 0 commentaire(s)|



Selon le quotidien Les Échos, cette embarrassante affaire remonte à samedi dernier, à Thiès, dans un bar. Piqué au vif, le flic, complètement ivre, s’emporte et refuse de se faire fouiller. Il se défait de l’étreinte, se débat tel un forcené et s’en prend violemment aux policiers.



Ces derniers ripostent et le maîtrisent à l’aide d’une paire de menottes. Arrêté, il décline son identité et déclare être récemment détaché à la Brigade de recherches du commissariat de Pikine. Après son audition, il a été transféré au camp Abdou Diassé de Dakar sur ordre de la hiérarchie.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos