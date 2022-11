Thiès : Un tôlier et un gérant de dibiterie surpris en pleins ébats sexuels

Rédigé par leral.net le Vendredi 4 Novembre 2022

Une affaire d’acte contre nature éclabousse le quartier Bayal de Thiès. Deux hommes d’âge mûr, un tôlier et un gérant de dibiterie, ont été surpris en pleins ébats sexuels.



Selon le gérant de dibiterie, M. A. Diallo, le tôlier B. Diouf l’a menacé avec un couteau pour coucher avec lui. Il l’a conduit dans un coin de sa dibiterie, l'a déshabillé et a commencé à abuser de lui, raconte M. A. Diallo, repris par "L’Observateur".



Par peur d’être violenté, il souligne qu’il s’est laissé faire. Ils seront surpris par la dame A. Diakhaté via sa fenêtre, où elle observait la scène. Elle voyait Diallo sur Diouf, tous nus, en train de faire l’amour.



Choquée, la dame fait venir sa sœur, avant d’alerter le voisinage. Ils seront pourchassés jusque dans une maison abandonnée où ils seront interpellés, avant d’être conduits à la Police du 1er arrondissement de Thiès.



Placés sous mandat de dépôt, ils ont été jugés hier. Le procureur a requis une peine de deux ans de prison ferme. Le délibéré est fixé au 9 novembre 2022.



Ndèye Fatou Kébé