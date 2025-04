Thiès : Une jeune élève de 19 ans portée disparue, sa famille lance un appel désespéré

L’inquiétude grandit à Thiès depuis la disparition de Fatoumata Thioune, une élève de seconde, âgée de 19 ans, portée disparue depuis samedi après-midi. Résidant à la Cité Malick Sy, la jeune fille n’a donné aucun signe de vie depuis qu’elle a quitté le domicile familial, laissant sa famille et ses voisins dans une profonde détresse



D'après le récit de Seneweb, ce samedi, à l’approche de la fête de la Korité, Fatoumata avait enfilé une tenue élégante qu’elle venait d’essayer, impatiente de célébrer l’événement. Vers midi, elle a annoncé son intention de se rendre chez la coiffeuse. Partie de chez elle dans un état d’esprit joyeux, elle n’est jamais revenue. Son téléphone, depuis lors, reste désespérément muet, et ni ses amies ni ses connaissances ne savent où elle pourrait se trouver.



Son oncle, bouleversé par cette absence inexplicable, témoigne : « Fatoumata est une fille calme, adorable, sans le moindre problème. Nous sommes totalement déconcertés par ce qui a pu arriver. Elle était enthousiaste à l’idée de passer la Korité avec nous. Depuis son départ, c’est le silence total. Nous implorons quiconque aurait des informations de nous aider à la retrouver saine et sauve ».



La famille a immédiatement alerté les autorités et multiplié les avis de recherche sur les réseaux sociaux. Une enquête a été ouverte par la police et la gendarmerie, qui appellent toute personne détenant des indices, à se manifester pour faire la lumière sur cette disparition troublante.