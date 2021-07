Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Thiès: Une pétition lancée pour réclamer un concert de Youssou Ndour et dire « non » à sa pause musicale Rédigé par leral.net le Mardi 27 Juillet 2021 à 20:53 | | 0 commentaire(s)| La jeunesse de ville de Thiès, nostalgique des concerts de l’artiste Youssou Ndour lance une pétition pour réclamer sa venue ou sa première prestation musicale dans cette ville carrefour, une des plus grandes villes du Sénégal. Ces jeunes, auteurs d’une pétition sur les réseaux sociaux, disent ne pas mériter d’être oublié des rendez-vous annuels de leur idole.

Le relation entre l’artiste-musicien et auteur-compositeur, Youssou Ndour et ses fans de la ville des Rails est sans limite. Elle date de nombreuses années. Les premiers enregistrements des cassettes de l’Etoile de Dakar à la fin des années 70 et début des années 80, évoque-t-on, ont été faits par feu Moussa Diallo dans sa boîte de nuit « Sangoma». Et dans cet orchestre on y retrouvait Youssou Ndour et compagnie. Une raison valable pour ses férus de belles sonorités de réclamer sa sortie après sa période d’hibernation de quelques mois.



La pause musicale décidé autrefois par l’artiste interplanétaire, Youssou Ndour n’agrée pas la jeunesse deThiès. Celle-ci, très attachée à la musique de Youssou Ndour se démarque de toute tentative de « boycott ». Ces fans et inconditionnels réclament tout simplement, un concert de l’artiste dans cette localité.



Suite à son « break », certains observateurs avertis, restent d’avis que sa décision serait liée à sa prise de conscience de l’arrivée inévitable de la 3e vague de Covid 19. Raison pour laquelle, dit-on, Youssou aurait autrefois, décidé de surseoir à ses activités et spectacles.



N'empêche, ces nostalgiques, conscients de la joie distillée à travers les sonorités de Youssou Ndour ont constaté que Thiès n’a pas eu son concert depuis le 28 décembre 2016. Et depuis lors, tous les autres concerts de l’artiste ont été joués dans d’autres villes où les Thièssois ne pouvaient pas faire le déplacement. Au vu de ce qui précède, ces Thiessois estiment que Youssou Ndour a un pacte avec la population de Thiès, jeunes comme adultes, dont avait l’habitude de tenir en haleine pendant de longues années.



Ainsi, ces jeunes restent d’avis qu’ils ne méritent pas d’être oublié des rendez-vous annuels de leur idole. « Tout Thiès est debout pour dire non au « boycott » et oui au retour des concerts dans la ville de Thiès. Les ambiances électriques des concerts, ce sont des moments d’échange et de partage avec votre public », insistent-ils.



Le jour de la Korité, lors du plateau spécial sur TFM, évoque-t-on, leur artiste avait annoncé, une pause musicale, causant une déception totale. « Vous ne pouvez pas imaginer parmi vos milliers d’admirateurs dans le monde, sachez que vous avez une mission envers eux. Et, c’est de faire de la musique pour eux et pour toujours qu’ils attendent de vous », ont-ils, relevé.



Sous ce registre, la pétition se poursuit sur les réseaux sociaux. Et sur facebook, de nombreux fans ont déjà, signé la pétition pour un concert de leur artiste préféré à Thiès.







