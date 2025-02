Thiès : des acteurs de l’immobilier appellent l’État à lever totalement la suspension des lotissements à Mbour 4

L’Association des acteurs immobiliers de Thiès (ASSAIT) a appelé samedi, l’État a lever totalement la suspension des lotissements sur le site de Mbour 4, à la périphérie de la ville de Thiès.



Lors d’un forum sur l’immobilier à la Chambre de commerce de Thiès, sous le thème : « L’immobilier à Thiès : situation actuelle et perspectives », l’ASSAIT a invité l’État à lever toute la suspension des activités foncières sur ce site.



Cet arrêt des activités foncières à Mbour 4 et d’autres sites du pays, a été décidé, suite à une visite de terrain, le 1-er mai 2024, du président de la République, Bassirou Diomaye Faye. C’était une mesure transitoire, prise en attendant qu’une commission ad hoc procède à des régularisations.



Entre temps, la suspension a été levée partiellement sur le site de Mbour 4.



‘’Au moment où nous vous parlons, nous ne pouvons pas vous dire avec exactitude, l’état des régularisations de certains sites comme Mbour 4’’, a fait savoir le secrétaire général de l’ASSAIT, Souleymane Thiam.



La jeunesse de Thiès, n’ayant pas d’accès à la mer ni à aucun pays frontalier, a besoin d’activités économiques, a-t-il soutenu.



Il a rappelé que la région de Thiès dont la principale source de création d’emplois, qui était le train, est en léthargie, impactant, du coup, l’économie de la ville, du département et de la région.



« Ce que nous avons, nous jeunes de Thiès, c’est la terre, le foncier et l’immobilier’’, a soutenu M. Thiam, soulignant que ‘’l’État doit comprendre qu’il ne s’agit pas d’un problème entre les populations et le foncier ».



Selon lui, « des enjeux économiques énormes » entourent la régularisation des terrains de Mbour 4.



Il a en outre évoqué la nécessité de régulariser le foncier de Thiawone Bambara.



Pour M. Thiam, face à « la pression foncière qui s’exerce sur Dakar et Thiès », il y a lieu de se préparer à protéger les sites devant abriter les grands projets de l’État, mais également « tout ce qui est lotissement à usage d’habitation ».



