Thiès: il heurte un enfant avec sa moto alors qu'il transportait ...16 kg de chanvre indien Le sieur Khaly Boye, connu des services de police pour avoir déjà purgé 15 ans de prison pour trafic de drogue, était encore attrait devant la barre la barre de la Chambre criminelle de Thiès, hier, rapporte "L’Observateur". Mécanicien de profession et originaire de Guédiawaye, à Dakar, Khaly Boye avait heurté un jeune garçon qu'il a grièvement blessé, avec sa moto, alors qu’il portait sur le dos un sac rempli de 7 blocs de chanvre indien, soit 16, 2 kilos.

Rédigé par leral.net le Samedi 13 Avril 2019 à 14:06

En fuite après l’accident, il sera rattrapé par des conducteurs de motos Djakarta et sauvé par un Asp qui le conduisit à la police devant une foule déchaînée, prête à le lyncher. C’est quand les limiers sont venus effectuer les constats d’usage qu’ils ont découvert le sac en question, souligne le journal.



Khaly Boye qui a nié être le propriétaire du sac, et même de la moto, n’a pas du tout convaincu les limiers. Le procureur a requis 10 ans de prison contre lui. Délibéré le 6 mai prochain.

