Thiès: l’imam Babacar Ngom insiste sur l’importance de suivre la Sounnah, comme voie de salut APS – L’imam Babacar Ngom a insisté, dimanche lors de la prière de l’Aïd-el-Fitr, au Terrain Tound de la cité Ousmane Ngom à Thiès, sur l’importance de suivre la Sounnah du prophète Muhammad (PSL).

L’imam Ngom dirigeait la prière de l’Aïd-el-Fitr, marquant la fin du ramadan et célébrée dimanche par une partie des musulmans sénégalais et d’autres pays à travers le monde



Dans un sermon ponctué de références coraniques et de hadiths, il a démontré la place centrale de la Sounnah dans l’Islam.



La Sounnah consistant en la pratique du messager de l’islam, est selon lui, la “seule voie de salut” pour le musulman.



Il a mis en garde contre la tendance à diaboliser le modèle prophétique et à s’en détourner, au profit d’autres pensées et idéologies.



Le religieux appelle aussi les musulmans à éviter de suivre cette vision faisant croire que le croyant devrait juste se contenter du Coran, l’islam ayant deux sources, à savoir le Livre Saint et la Sounnah.



Le Coran est le texte de base, que la Sounnah vient expliciter.

“Suivre le prophète est la meilleure preuve que nous l’aimons, mais ce n’est pas de se limiter à se réclamer de lui”, souligne-t-il.



Pour étayer son propos, l’imam Babacar Ngom a cité un passage du Coran où Allah dit au prophète: “Dis ! Si vous aimez Allah, suivez-moi, Allah vous aimera”.



Il s’appuie, entre sur un hadith, où le prophète de l’islam dit: “Tout le monde entrera au Paradis, sauf celui qui aura refusé”. Les compagnons lui demandèrent alors “Et qui est-ce qui refusera, ô prophète de Dieu?”. Et le messager de répondre : “quiconque m’obéit entrera au Paradis et quiconque me désobéit, aura refusé”.



Le prêcheur a toutefois indiqué que le fondement pour suivre la Sounnah, est de l’apprendre auprès d’érudits, puisqu’il s’agit d’un savoir consigné dans des textes, notamment les hadiths.



