Thiès : l'imam Ndiour dénonce une "manière voilée d'introduire l'homosexualité dans la pratique des Sénégalais"

L’imam Tafsir Babacar Ndiour de la grande mosquée de Moussanté, à Thiès, a dénoncé lundi une stratégie en cours visant à introduire de "manière voilée" l’homosexualité dans la pratique des Sénégalais, appelant les croyants à combattre cette perspective.



"Cette manière voilée d’introduire à travers des chaînes et de libérer l’homosexualité dans la pratique des Sénégalais est à déplorer, à combattre", a dit Tafsir Babacar Ndiour dans son sermon de la fête de l’Aïd-el-kébir ou Tabaski.



"Ce qui n’est pas courageux, c’est que le lobby homosexuel avance à visage masqué et a pour support, le showbiz, certains milieux d’affaires, certains médias, certains milieux influents dans les prises de décision, des ONG", a dit l’imam.



Les partisans de l’homosexualité "font tout pour que leur vœu se réalise, mais ils n’auront pas gain de cause au Sénégal, ils feraient mieux de retourner dans leur trou’’.



L’homosexualité est la ’’pire forme de déviance’’, qui a valu aux peuples de Sodome et Gomorrhe d’être anéantis par Dieu, a-t-il souligné, invoquant un verset coranique.



Dans un sermon axé sur la piété et ses avantages, l’imam a noté que le fait de favoriser les pratiques d’homosexualité et de lesbianisme est contraire au respect des préceptes de la religion.



