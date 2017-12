Thione Seck: "Entre Youssou Ndour et moi, c'est comme un plat de Ceebu jën. Il a mangé à droite, moi à gauche..."

Thione Seck parle de l’argent offert par Youssou Ndour pour la mutuelle des artistes. En entretien avec Les Echos, le lead vocal du Raan Daam a bien apprécié ce gestion de son collègue du Super étoile. Seulement, il précisera que «s’il (Youssou Ndour) l’a a fait en faisant des calculs, ça n’engage que lui, mais s’il l’a fait pour aider les artistes, Dieu va le payer ».



Interpellé sur ses relations avec le roi du Mbalax, Thione de déclarer : « Les gens en parlent et continueront d’en parler, car c’est comme un plat de Ceebu jën (riz au poisson). Il a mangé à droite, moi à gauche, après il a voulu m’interdire de manger, mais j'ai dit non. C’est tout ! ». «C’est comme une rivalité entre Messi et Ronaldo ?, relance le journaliste. « Absolument ! », rétorque le père de Waly Seck.

