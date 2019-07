Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Thione Seck : “Que ses accusateurs laissent leurs filles avec Wally à Saly” Rédigé par leral.net le Mardi 9 Juillet 2019 à 17:09 | | 0 commentaire(s)| Escalade verbale dans l’affaire du tee-shirt de Waly Seck, soupçonné de promouvoir l’homosexualité. Thione Seck, fou de rage, pour faire taire les contempteurs de son fils, leur demande ni plus ni moins, de laisser leurs filles avec Waly à Saly, pour se faire une idée de ses penchants sexuels et certainement, de sa virilité.



Pour Thione Seck, l’affaire du Tee-shirt de Waly Seck est un non-événement. D’ailleurs, apostrophe-t-il, dans les colonnes de L’Observateur, “tous ceux-là qui parlent ou accusent mon fils de toutes ces énormités, n’ont qu’à nous emmener leurs filles pour qu’elles aillent avec Wally à Saly. Ils verront si oui ou non , ce qu’ils disent est vrai ou faux”.



Furax après le reproche fait à son fils sur son style efféminé, Papa Thione soulignera mordicus, que tout ce que les gens pensent ou disent, ne frôle même pas son esprit. “Waly Seck n’est pas à ce niveau de réflexion. Il n’y a jamais été. Qu’ils nous emmènent leurs filles et on en reparle après”, réédite-il sa proposition.





A rappeler que l’artiste chanteur Waly Seck, a enfilé le 5 juillet dernier, jour du match Sénégal-Ouganda, coïncidant avec la journée des homos, un tee-shirt aux couleurs du drapeau de la communauté des Lgbtq. Une image qui a soulevé une vive polémique au Sénégal.



Toutefois, ce qu’il y a lieu de rappeler, c’est que le Faramaréne n’est pas accusé d’impuissance sexuelle, mais de promouvoir des tenants d’une idée considérée sous nos cieux, comme une dépravation sexuelle. Et que prouver sa virilité n’éteint pas la polémique. Les homos n’étant pas impuissants, mais contre-nature.



