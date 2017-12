Thione Seck en colère : « El Hadji m’a déçu (…) Youssou Ndour mënul nek sunu baay* »

Thione Seck en veut terriblement à El Hadji Diouf. Le lead vocal du groupe « Rann Daam » a du mal avalé les propos de l’ancien footballeur, qui au cours d’un concert de Youssou Ndour au mois de juillet, a affirmé que celui-ci est « le père de tous les musiciens sénégalais ».



«El Hadji m’a déçu. Jamais au plus grand, je ne me permettrais de dire qu’ El Hadji est le père de tous les footballeurs sénégalais. Non ça, jamais. Le jour où je l’ai entendu dire que Youssou Ndour est le père de tous les chanteurs au Sénégal, je suis tombé des nues. J’étais ébahi, parce que rien qui doit le pousser à affirmer de telle sottises. De par son statut et la place importante qu’il occupe dans mon cœur, je n’ai jamais pensé qu’il ferait une déclaration pareille », déplore le père de Wally Seck, en entretien avec le journal «Les Echos », ce lundi.



Poursuivant, Thione déclare que « même Youssou Ndour doit savoir en âme et conscience qu’il a dit ça juste pour le flatter. Car il n’est pas meilleur que nous en chassons (Daqmu Woy !) Il sait, non, il ne peut pas être notre père dans la musique (mënul nek sunu baay !) »



Très en colère contre l’ancien footballeur, Thioune dira même que « depuis ce jour j’ai tourné la page de Diouf. Je ne veux plus le voir, même en photo. Les autres ne le diront pas mais moi je le dis. Je me suis senti offensé au plus profond de moi-même (...) J’avais une grande estime pour lui, au point de lui composer une chanson, sans rien attendre en retour, mais je n’ai pas compris son attitude. Et ça, je m’en souviendrai jusqu’à la fin de ma vie », jure-t-il.











