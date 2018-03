Thione Seck sur l’affaire des faux billets “Il est inconcevable qu’une personne soit mise en détention, durant huit longs mois, pour une affaire de kleenex”

Thione Seck n’aime pas parler de ses déboires judiciaires. Pour cause, dit-il, l’affaire est toujours pendante devant la justice. Seulement, il semblerait que le chanteur émérite, qui a fait danser toute une génération de mélomanes, estime qu’il y a un large fossé entre ce qui se dit de son dossier et la réalité des faits. A ce propos, il a confessé à SourceA qu’«il est inconcevable qu’une personne soit mise en détention durant huit longs mois pour une affaire de kleenex». Est-ce à dire que, contrairement à ce qui a été rapporté dans la presse, les gendarmes ont trouvé des mouchoirs hygiéniques, dans la demeure du prévenu, le soir où il a été arrêté? La question vaut son pesant d’or.



Une affaire qui n’a pas livré tous ses secrets



Thione Seck a été arrêté, le 28 mai 2015, pour une affaire de faux billets. Placé en garde-à-vue, le chanteur a été, par la suite, placé sous mandat de dépôt. S’ensuit une détention provisoire de huit mois. L’interprète de ”Mathiou” a bénéficié, plus tard, d’une liberté provisoire. Son Avocat Me Abou Dialy Kane a tenu à préciser que les juges ont estimé que son client réunit toutes les conditions exigées en l’espèce, étant, régulièrement, domicilié et ayant pris l’engagement de se présenter à chaque fois que de besoin devant les magistrats. Concernant les sommes qui auraient été trouvées à son domicile, plusieurs montants ont été avancés. La fin de l’instruction, celle-ci étant toujours en cours, nous dira ce qu’il est en, exactement.



Intitulés «Thione à gogo», les nouveaux albums restent un livre à écrire



Le dernier album de Thione Seck remonte à 2009. Les fans du leader du «Raam Daan» devraient, prochainement, voir, dans ses bacs, les nouveaux disques. Le père de Wally Seck a entamé, depuis quelque temps, la campagne de promotion de ces nouveaux albums intitulés «Thione à gogo». Pour le moment, l’artiste ne peut pas donner, avec précision, toutes les chansons contenues dans cette nouvelle compilation. Et, à SourceA, il renseigne que le projet est panafricain. C’est dans ce cadre que beaucoup d’artistes de la sous-région ouest africaine ont été invités à poser leurs voix. Il en est de même pour les ténors de la musique sénégalaise, ainsi que de jeunes talents que l’artiste tient à promouvoir. Papa Thione, comme l’appellent, si, affectueusement, ses admirateurs, en a fait cette confidence à SourceA en marge de ”Langou Dakar”, une nouvelle émission de la radio Dakar Fm animée par DJ Prince. D’ailleurs, Thione Seck en est le premier invité.



Omar Ndiaye ACTUSEN.COM