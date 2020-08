Tiken Jah Fakoly et Didier Awadi aux présidents accros : « Quitte le pouvoir !», un message fort accompagné d'une très belle musique Un message fort, une interpellation, une expression du ras-le-bol… En tout cas, « Quitte le pouvoir » est plus qu’une chanson. Le reggae man ivoirien, Doumbia Fakoly alias Tiken Jah Fakoly et le célèbre chanteur sénégalais Didier Awadi lance un message fort aux présidents accros du pouvoir, accompagné d'une très belle musique !

Rédigé par leral.net le Lundi 24 Août 2020 à 11:24 | | 0 commentaire(s)|

Tout part de son album « Coup de gueule ». Fort de son expérience et de sa compréhension de l’actualité politique d’Afrique, le célèbre artiste reggae man ivoirien, Doumbia Fakoly alias Tiken Jah Fakoly, invite plusieurs artistes sur son septième album, « Coup de gueule ».



Parmi les invités, le Sénégalais, Didier Awadi, l’un des porte-voix les plus écoutés de la jeunesse d’Afrique et de surcroit, « Afroptimiste ». Ainsi, les deux hommes aux dreads looks enregistrent « Quitte le pouvoir », ce tube à la fois dansant et interpellateur.



En effet, cet opus de cinq minutes interpelle les dirigeants africains à laisser le pouvoir et met en évidence le désespoir des peuples face à la pauvreté, à l’insécurité, au viol, à la montée du tribalisme.



Des faits causés par la mauvaise gouvernance. « Quitte le pouvoir, ça fait trop longtemps que tu nous faits perdre le temps(…) Depuis quarante ans tu refuses de foutre le camp ». Des messages clairs adressés aux dirigeants qui s’éternisent au pouvoir sans mettre l’intérêt du peuple au cœur de leurs actions.



L’histoire retiendra que cette chanson est non seulement un reflet de créativité des artistes soucieux du changement, mais aussi un symbole d’expression du ras-le-bol des peuples face à la « Présidence à vie » ou à la « tentative d’un troisième mandant » de certains chefs d’Etat africains.



Pour preuve, le slogan « Quitte le pouvoir » fait désormais la une des rues, pendant cette période où, l’Afrique assiste à un nouveau tournant dans la lutte pour la conservation des pouvoirs par ses dirigeants.



Avec fraternitebj.info



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos