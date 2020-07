Tirs groupés sur le président de la fédération de Basket: Les acteurs de la balle orange se relaient le fusil, pour détruire Me Babacar Ndiaye

Depuis que Tandian est à la Direction du Club, les problèmes ont commencé. On croyait que c’est sa personne, qui gênait, mais au-delà de ça, on a senti que c’est un combat contre Saint-Louis Basket, en tant que structure autonome. C’est dans ce cadre que la Fédération a eu à se réunir, pour sortir une première sanction pour Tandian.



Après des médiations, on pensait voir un apaisement, mais, contre toute attente, une deuxième sanction est sortie pour Tandian, soit 3 ans dont 6 mois ferme. Après deux conférences de presse, à Saint-Louis, nous nous retrouvons, aujourd’hui, à Dakar. Et nous voulons dire, à cette occasion, à la Fédération sénégalaise de basket, que nous ne voulons pas d’une réduction de peine, mais nous demandons à ce que tout ce qui a été décidé à l’encontre de Slbc, soit annulé. C’est ça notre combat. C’est ce qui a été déposé comme recours au niveau du Ministère des Sports, et qui n’est pas encore traité. Toute autre décision de la Fédération ne nous intéresse pas

Nous manifestons notre soutien à Saint-Louis Basket Club, mais aussi à un acteur du Basket. Aujourd’hui, c’est le président Tandian, mais demain ce sera qui ? Hier, c’était le président Matar Ndiaye, un autre président de Club et moi ; donc, on ne peut pas accepter qu'à chaque fois que des gens apportent de la contradiction à la Fédération, le président se lève avec un groupuscule et porte des sanctions sur des acteurs, qui sont là pour le développement du basket. Cette rencontre-là n’est qu’un début.

Ils ont organisé un Afrobasket, on parle de plus de 800 millions de budget ; jusqu’à présent, pas de bilan

Ça, c’est un problème parmi tant d’autres, car ça fait plus d’un an que la Fédération n’a pas fait de bilan. Ils ont fait une saison entière, utilisé pas mal de moyens financiers, sans bilan. Ils ont organisé un Afrobasket, on parle de plus de 800 millions de budget ; jusqu’à présent, pas de bilan. Alors que les textes disent, avant ou après chaque saison, on doit organiser une Assemblée générale d’informations pour faire le bilan, présenter le rapport financier, le rapport d’activités, le rapport moral du président et, éventuellement, faire la comptabilité-matières, et cela ne s’est jamais fait. Nous allons mettre en place un cadre qui fera face à cette Fédération. Il y a trop d’injustice.

Le basket est en train de vivre des moments difficiles sur le jeu des personnes qui jouent sur les textes, avec la communication sur le dos des acteurs. Après 5 mois de Covid, je n’ai jamais vu une seule action positive de la Fédération envers ses acteurs. Mais non, en lieu et place, on essaye de traîner des gens dans la boue, on essaye de détruire les ambitions des gens.



Dans le passé, du temps quand Baba Tandian, d’Assa Gaye, les portes de la Fédé étaient ouvertes aux Clubs, et on avait la possibilité de dire qu’on est d’accord ou pas sur telle ou telle chose. Ce qui n’est plus possible avec Babacar Ndiaye. On lui avait adressé une lettre ouverte, il nous a sanctionnés avec une menace de 5 ans de suspension; aujourd’hui, c’est au tour de Baba Tandian. On parle de basket, mais pas de politique politicienne, pas de cycles d’élections, de corruption

Ce n’est pas ça qui va faire avancer le basket. Je ne me retrouve pas dans cette Fédération, incapable de mener le basket à bon port. La comédie a assez duré et il n'y a que la presse qui peut faire des investigations, quand on parle de350 millions qui ont été dépensés, durant l’Afrobasket au Sénégal. Aujourd’hui, qu’on sache, quand même, qu’on doit 150 mille dollars à la Fiba qui n’ont pas été payés. Sur des voyages avec l’équipe nationale, on voit des gens qui ont encaissé 40 millions, alors que les Clubs et le basket souffrent. On ne peut pas continuer comme ça.

Le problème, c’est entre Baba Tandian et l’équipe de Babacar Ndiaye. Ces gens en ont quelque chose contre lui, depuis des années. Mais arriver jusqu’à vouloir porter préjudice à un grand Club, comme le Saint-Louis Basket, ce n’est pas bien. Lorsque j’avais décidé de porter le maillot de l’équipe nationale du Sénégal, j’avais la possibilité de jouer avec la Sélection du Qatar, j’ai fait des sacrifices j’ai répondu à l’appel de mon pays. Mais avec ce que j’ai trouvé, ici, si c’était à refaire, j’aurais bien revu ma décision. On faisait des regroupements qui duraient plus de 4 mois, on avait des perdiem de 1500 francs, par jour. On le faisait parce qu’on aimait notre pays.



Pendant ce temps, où se trouvait Babacar Ndiaye? On ne peut pas se permettre de retoucher aux textes. Ils ont été validés par le Cnoss, le Ministère, la Fiba Afrique. Ils n’ont droit qu’à deux mandats. Aujourd’hui, Babacar sort pour parler de 3e mandat, sous prétexte que ceux qui vont venir après lui n’ont pas d’expérience. En plus, ils disent qu’ils doivent briguer 3 mandats, pour aller siéger à la Fiba. Il faut qu’ils arrêtent.

Je me mettrai toujours devant, pour combattre l’injustice qui règne au sein de la Fédération sénégalaise de basket. Je lance un appel au président de la République, pour qu’il en parle à son ministre des Sports, afin qu’il arrête les dérives du président de la Fédération. Nous voulons que la Fédération remette Saint-Louis Basket dans ses droits. Nous voulons que la Fédération nous fasse la reddition des comptes. Ce que nous voulons, aussi, c’est que la Fédération ne touche pas à nos textes.