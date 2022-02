Titi: "Sur scène avec Viviane? Pourquoi pas"?

Ndeye Fatou Tine alias Titi a affirmé que c'est un rêve qui s'est réalisé avec l'érection de ce bijou qui porte le nom de Me Abdoulaye Wade. "C'est un grand honneur, j'en suis ravie. Me Abdoulaye Wade est un monument, il nous a bercés et ce 'est que justice. Mais il ne faut pas s'arrêter là car on peut lui dédier d'autres places", a-t-elle déclaré. Elle ajoute: "J'ai sorti deux nouveautés, Diketina et Personnalités. D'autres sont en cours et un duo avec Viviane sur scène? Pourquoi pas"?