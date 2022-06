Titre de champion du Casa Sports: Ousmane Sonko tire sur Seydou Sané et "gâte" les joueurs Le maire de Ziguinchor ne comprend toujours pas pourquoi les dirigeants du Casa Sports ne l'ont pas invité lors de la dernière journée du championnat, coïncidant avec la réception du GFC et la fête du sacre de titre de champion de l'équipe locale.

"S'ils disent qu'ils m'ont envoyé une invitation, c'est faux. Je n'ai rien reçu. ce que je ne comprends pas d'autant que je suis l'édile de cette ville. C'est moi qui signe les papiers dont ils ont besoin. Et comme je n'ai pas été invité, je ne suis pas allé au stade, alors qu'ils avaient largement le temps de le faire" , a-t-il dit lors de la journée de Set setal organisée ce dimanche à Ziguinchor.



Selon le maire de Ziguinchor, "ils ne peuvent pas utiliser le Casa Sports pour le donner à Macky Sall. Je ne boxe pas dans la même catégorie qu'eux, ni d'ailleurs mes accompagnants. Ils ne doivent pas mêler le sport à la politique", a-t-il tranché.



A l'en croire, il félicite le Casa Sports avec une prime exceptionnelle de vingt (20) millions de francs CFA dont 500.000 F CFA à chaque joueur. Allez Casa ne sera pas en reste car une prime de dix (10) millions lui sera accordée pour ses belles prestations.





