Tivaouane Diacksao: Les raisons pour lesquelles Fatou Bintou Ndiaye refuse de remettre les biens de la mairie à son successeur connues

On en sait beaucoup plus sur les motifs qui ont poussé la députée et ex-maire de Tivaouane Diacksao, Fatou Bintou Ndiaye, à refuser de remettre le véhicule de l’institution municipale et d’autres biens à son successeur Moussa Fall de Yewwi Askan Wi (Yaw).



Des sources de L'As renseignent que Fatou Bintou Ndiaye qui n’a pas toujours digéré sa défaite aurait introduit un recours à la Cour d’appel pour contester la victoire de Yewwi Askan wi.



Un acte «ridicule» aux yeux de certains observateurs qui trouvent que Fatou Bintou Ndiaye qui est arrivée en troisième position aux Locales devrait plutôt se comporter en démocrate et accepter la volonté divine.