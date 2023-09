Tivaouane : La Police mobilise 3 000 éléments, des drones et des caméras de surveillance

La Direction générale de la Police nationale a fait face à la presse hier, en présence du Directeur et du Commissaire Divisionnaire Ibrahima Diop.



Pour cette année, 3 000 éléments ont été mobilisés, ainsi que des drones et des caméras de surveillance, pour garantir la sécurité des personnes et des biens.



