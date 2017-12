Tivaouane – "Les responsables du terrorisme sont ceux qui créent les bombes", selon le porte-parole de la maison Tidiane Sur la question du terrorisme et de la violence, le porte-parole de la maison Pape Malick Sy a posé le débat. Selon lui, les responsables sont ceux qui créent les bombes. Le porte-parole du khalife général desTtidianes Serigne Mbaye Sy Mansour, s’est prononcé hier (Jeudi) à la résidence de Seydi Malick Sy à Tivaouane, lors de la cérémonie officielle de la célébration de la naissance du prophète Mohamded (Psl).

Le porte-parole de la famille tidianiya, Serigne Pape Malick Sy a posé le débat sur le terrorisme, tout en évoquant la responsabilité de l’Occident. A cet effet, il avance qu'« Il faut chercher à savoir le degré de croyance des poseurs de bombes. Il est tout aussi important de savoir la responsabilité de l'Occident dans leurs actes. On ne saurait faire l'économie du rapport qu'ils ont avec l'Occident et l'Islam”. Selon lui, l’islam ne cautionne pas la violence et les responsables de ces actes barbares (terrorisme), sont ceux qui créent les armes et les bombes.



Pour mieux éclairer ses propos, Pape Malick Sy se rappelle un enseignement de son “maître à penser”, Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum. “Il m'enseignait d'avoir toujours de la déférence à l'endroit d'un mort, peu importe sa religion”, a dit le porte-parole, qui conseille aux musulmans de s’unir et d’instaurer la paix.









