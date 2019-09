Tivaouane Peul: Les propriétaires de maisons démolies se radicalisent

Les propriétaires des maisons démolies à Tivaouane Peul sont encore descendus dans les rues pour protester contre une volonté de leur retirer 20 ha de terres, promis par le Chef de l’Etat. « Les chefs de services techniques du Cadastre, urbanisme et des domaines. Ces chefs de services nous accompagné jusqu’ici pour nous dire que le Président a repris ses 20 Ha. Nous ne savons pas dans quel Etat, nous sommes ?



Si un Etat peut sacrifier 1796 personnes pour une seule personne, capable de taper à la porte du Palais à tout moment. Nous, nous ne pouvons pas faire cela. Nous refusons qu’on nous déshonore. Et, nous sommes prêts à donner nos vies », prévient le porte-parole des propriétaires de maisons démolies de Tivaouane au micro de la TFM.



