Tivaouane Peulh-Niague : La mairie mobilise 18 millions de FCFA pour soutenir les écoles À Tivaouane Peulh-Niague, l'éducation reste une priorité majeure pour les autorités locales, et la dernière initiative en date témoigne de cet engagement. Une enveloppe de 18 millions de FCFA a été allouée pour soutenir les écoles publiques élémentaires, les établissements préscolaires, les Daaras ainsi que les écoles franco-arabes de la commune.

Cette mesure a pour objectif de renforcer les dispositifs éducatifs en fournissant des fournitures scolaires et des matériels pédagogiques essentiels pour le bon déroulement des enseignements. La remise de ces dons a eu lieu ce mardi 21 janvier 2024, devant la mairie, en présence des autorités municipales, des acteurs éducatifs et des bénéficiaires.



L'initiative répond à une volonté de mieux soutenir les établissements scolaires de la commune, tout en répondant à des besoins spécifiques soulevés par les acteurs du secteur. Elle est également une réponse aux défis d'une croissance démographique rapide qui a créé une pression sur les structures éducatives locales. Assane Niang, conseiller municipal en charge de l’éducation, de l’alphabétisation et des langues nationales, a détaillé les objectifs de cette démarche : "On était venu aujourd'hui remettre les fournitures scolaires aux écoles, notamment aux écoles publiques et élémentaires, aux Daaras, comme on a l'habitude de faire, aux Franco-Arabes et aux préscolaires. Mais on est dans une localité où il y a un fort taux de croissance démographique. Donc, on est obligé aussi dans cette perspective de prendre en compte quelques écoles privées qui ont des difficultés de fonctionnement et aussi les daaras. Bien que nous ayons 190 daaras, nous en avons pris en charge 80 pour le moment."



Cette initiative a été mise en place après un forum organisé par les autorités locales, où les recommandations des acteurs éducatifs ont été prises en compte. Parmi les besoins identifiés, l’amélioration des conditions d’apprentissage, avec une attention particulière portée sur la fourniture de matériels pédagogiques, a été soulignée. "Au niveau de ces recommandations, comme il y a ce qu'on appelle l'évaluation régulière des apprentissages, il fallait maintenant doter les écoles de risographes, des rames de papier pour les accompagner à concevoir les cahiers d'exercice. Cette recommandation a été prise en charge avec l'achat des fournitures scolaires. L'enveloppe dégagée cette année, c'est à hauteur de 18 millions pour l'ensemble des écoles, des daaras, des préscolaires, etc." a précisé Assane Niang.



Cependant, malgré la volonté de répondre aux besoins urgents des établissements, un retard a été observé cette année dans la remise de cette dotation. En effet, l’année scolaire 2024-2025 a déjà débuté depuis trois mois. Le maire de la commune, Momar Sokhna Diop, a expliqué les raisons de ce retard : "Bien vrai que ce don devrait venir depuis longtemps. Oui, c'est tardivement mais le budget alloué a aussi augmenté, comme chaque année. Donc, c'est mieux de venir tard avec une augmentation que de venir tôt sans augmentation. La commission en charge de l'éducation et moi, quand on a fait le calcul, on a décidé de dégager 18 millions de FCFA pour ces fournitures scolaires. On vient de mobiliser toute cette somme, c'est pourquoi on vient aussi de faire cette donation."



L’action a également été saluée par les responsables éducatifs locaux, notamment la représentation de l'Inspection de l'Éducation et de la Formation (IEF) de Sangalkam. "C'est un grand plaisir que je me retrouve toujours parmi le monde enseignant. Ce qui nous unit ici, ce sont les enfants, les enfants du Sénégal, dont nous voulons faire des citoyens, de bons citoyens. Monsieur le maire, je voudrais surtout vous rassurer et rassurer les populations de la commune de Tivaouane Peulh-Niague, que leurs enfants sont entre de bonnes mains, parce que la commune de Tivaouane Peulh-Niague occupe la première place au niveau de l'IEF de Sangalkam", a déclaré un représentant de l'IE. Il a également salué l'initiative en mettant en avant la qualité des enseignants et des directeurs des établissements scolaires locaux, soulignant les résultats positifs obtenus au fil des années grâce à l’accompagnement pédagogique offert.



Il a également insisté sur la nécessité d'une prise en charge plus soutenue en matière de formation des enseignants et de soutien logistique pour ces derniers, notamment pour les déplacements et la restauration. "Nous saluons cette initiative-là, nous l'encourageons, nous voulons que ça aille de l'avant. Toutes les populations de Tivaouane Peulh-Niague sont derrière vous, et nous vous recommandons surtout de veiller sur la formation des enseignants", a-t-il conclu.



Cette dotation de 18 millions de FCFA est ainsi un signe fort de l'engagement de la commune de Tivaouane Peulh-Niague pour la promotion de l’éducation et de la formation, dans un contexte démographique et éducatif en constante évolution. Les autorités municipales, tout en saluant l’implication des acteurs locaux, continuent d'œuvrer pour l'amélioration des conditions d'apprentissage et le développement de l'éducation dans la commune.



