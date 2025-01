Tivaouane Peulh-Niague : Le maire répond aux critiques et annonce de nouveaux projets Le maire de Tivaouane Peulh-Niague, Momar Sokhna Diop, a répondu aux critiques récentes concernant la gestion de sa commune, en particulier les problèmes liés au paiement des factures d’eau et d’électricité des écoles et des structures de santé. Face aux reproches, il a tenu à expliquer la situation en mettant en avant les limitations budgétaires propres à une commune jeune comme la sienne, et a rassuré la population sur ses efforts pour améliorer les conditions de vie.

Rédigé par leral.net le Mardi 21 Janvier 2025 à 22:46 | | 0 commentaire(s)|

Momar Sokhna Diop a rappelé que la commune de Tivaouane Peulh-Niague, bien que jeune, fait face à une croissance démographique rapide. "J'ai entendu dire que nous devrons payer les factures. Si la mairie souhaite régler toutes les factures d'eau et d'électricité, imaginez que nous avons 26 écoles dans la commune, et chaque école génère ses propres factures, ce qui représentera une cinquantaine de factures à payer tous les deux mois. À cela s'ajoutent celles des centres de santé et de la mairie, ce qui portera le total à environ 65 factures à régler tous les deux mois. Avec cette commune jeune, cela serait très difficile. Il ne faut donc pas minimiser les efforts que nous fournirons", a-t-il expliqué.



Malgré ces défis financiers, le maire a souligné que des solutions sont en cours pour améliorer la situation à long terme. Il a évoqué un projet majeur en cours, le PROCASEF (Projet de Cadastre et de Sécurisation Foncière), soutenu par l’État. Ce programme permettra aux propriétaires de maisons à Tivaouane Peulh-Niague d’obtenir leur titre foncier, ce qui devrait contribuer à sécuriser les biens et améliorer la gestion foncière dans la commune.



"Il existe un projet appelé Procasef, soutenu par l'État, qui permettra à tous les propriétaires de maisons à Tivaouane Peulh-Niague d'obtenir leur propre titre foncier", a précisé Momar Sokhna Diop. Ce projet devrait, selon lui, avoir un impact significatif sur la croissance économique et le développement de la commune.



Le maire a également mis en lumière l'explosion démographique de la commune, qui est passée de 40 000 habitants lors de son élection à 152 000 habitants lors du dernier recensement, effectué il y a quatre mois. "Ce qui signifie que le nombre d'habitations a été multiplié par quatre. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce sont les habitants qui sont une ressource, et d'ici peu de temps, la plupart des difficultés de la commune ne seront plus que de mauvais souvenirs", a-t-il déclaré, exprimant son optimisme quant à l’avenir de la commune.



Ainsi, en dépit des difficultés rencontrées en matière de financement, Momar Sokhna Diop a réaffirmé son engagement à travailler pour le développement de Tivaouane Peulh-Niague. Grâce à des projets comme le PROCASEF, la commune espère résoudre certains des problèmes actuels tout en soutenant la croissance et le bien-être de ses habitants.



Birame Khary Ndaw



Ousmane Wade Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook