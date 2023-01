Tivaouane : Une tante suspectée d'avoir tué sa nièce et son neveu, entre novembre et janvier

Un meurtre sur fond de vengeance et de règlement de comptes éclabousse Tivaouane. Une femme âgée de 36 ans, est suspectée dans la mort de deux enfants.



Il s’agit de son neveu B. M. Faye (5 ans) et de sa nièce K. Diagne (6 ans). Le premier nommé a été retrouvé mort au fond d’un puits à Thiande Fall (Tivaouane), trois jours après le signalement de sa disparition, relate "Libération".



Le 1er janvier passé, dans la même localité, la fillette de 6 ans, K. Diagne, a été retrouvée morte à quelques mètres du puits. La petite avait la tête complètement fracassée, en plus de présenter plusieurs blessures sur le corps.



Selon "Libération", lit-on dans Senenews, ces deux meurtres crapuleux sont liés et pour cause. Les deux enfants vivaient chez leur grand-mère qui avait leur garde. Leur tante, qui vivait partiellement dans le domicile, a été arrêtée et placée en garde-à-vue le 2 janvier dernier.



Cette garde-à-vue a été transformée en « double assassinat ». D’après les premiers éléments de l’enquête, plusieurs indices graves et concordants tendant à établir que la tante aurait tué les deux enfants.



Les enquêteurs ont aussi le témoignage accablant de la grand-mère des deux enfants, qui a révélé avoir fait l’objet elle-même, de menaces de mort de la part de la présumée meurtrière.





