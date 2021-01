Tombée dans la nasse de la Brigade de Recherches, Aïssatou Seydi bénéficie d'un retour de parquet, mais...

Elle a bénéficié d'un retour de parquet, mais, aux dernières nouvelles, la dame est confrontée à une situation dont il n’est pas aisé de se dépêtrer. Autrement dit, elle n'est pas encore sortie de l'auberge. La cause?



Il nous revient que "son dossier, assez gratiné, est loin, très loin même de connaitre son épilogue. On s'achemine vers l'envoi du cas en instruction"



Pour rappel, Aïssatou Seydi a été très tôt cueillie par trois éléments de la Brigade de Recherches sise à Faidherbe. Elle a reçu une convocation en bonne et due forme. Mais, Mme Diop, tenue de se présenter devant les enquêteurs de la BR, ce lundi à 9 heures, n'a pas voulu déférer à l'assignation. C'est ainsi que les pandores, sous la coupe du commandant Adama Niang, sont allés la chercher, suite aux instructions du Procureur de la République, informé en temps réel de l'affaire.



Pour la gouverne de ceux qui n'ont pas suivi le train de l'actualité, il s'agit de son fameux contentieux (l'affaire de la maison sise à Sacrée Coeur 3) avec son époux, Mamadou Diop.



" Elle est poursuivie pour faux, usage de faux, escroquerie foncière, détournement, abus de biens sociaux... Mme Diop est visée dans la plainte qui porte l'estampille de son époux au même titre que Mamadou BA, qui n'est autre que l'ancien DAF de la Sicap retiré au Canada, mais également la notaire Me Bineta THIAM " nous apprend notre source au parfum de cette affaire.

Mamadou Ndiaye alias Procureur