Tontine de voitures sur TikTok : la fille de Fatou Laobé déférée devant le parquet ce mardi

Nd. F. Ndiaye, fille aînée de la célèbre chanteuse sénégalaise Fatou Laobé, a été placée en garde à vue puis déférée ce mardi 22 avril devant le parquet. Elle est accusée d’escroquerie dans une affaire de tontine automobile organisée via les réseaux sociaux, notamment TikTok.



D’après les révélations du journal L’Observateur, reprises par leSoleil.sn, la jeune femme aurait mis en place un système promettant à plusieurs participantes, majoritairement des femmes, l’acquisition de véhicules en échange de versements mensuels. L’une des plaignantes, C. Ndiaye, affirme avoir versé 1,2 million de francs CFA par mois pendant 14 mois, soit plus de 16 millions, sans jamais voir la voiture promise.



Face aux multiples relances des membres du groupe, Nd. F. Ndiaye aurait coupé tout contact, suscitant colère et indignation. Plusieurs plaintes ont été déposées, évoquant des manquements graves et un refus de remboursement, ouvrant la voie à une procédure judiciaire. Arrêtée et placée en garde à vue, la fille de la célèbre chanteuse devra désormais répondre devant la justice.