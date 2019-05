Touba Darou Salam Carreaux gagne son procès contre Méditerranean Shipping Company

Statuant publiquement contradictoirement en matière commerciale en premier et dernier ressort, le juge Hélène Sarr Camara a rejeté sur la forme la fin de non-recevoir. Ainsi, elle a condamné la société Méditerranean Shipping Company dite MSC à payer à la société Touba Darou Salam Carreaux dite TDSC, la somme de 12.630.600 FCFA à titre de réparation du préjudice subi et celle de 3.000.000 FCFA à titre de dommage et intérêts pour résistance abusive.



La présidente a aussi déclaré sans objet la demande d’exécution provisoire, tout en mettant les dépens à la charge de la défenderesse, en l'occurrence Méditerranean Shipping Company. Cette dernière avait commis Me Tounkara et Associés pour la défense de ses intérêts. La TDSC a été assistée par Mes Léon Patrice et Sylva.