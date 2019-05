Touba Darou Salam Carreaux gagne son procès contre la MSC

La société Touba Darou Salam Carreaux dite TDSC a eu gain de cause dans l’affaire l’opposant à la société Méditerranean Shipping Company SA dite MSC.



En effet, la dernière nommée a été condamnée par le tribunal à payer près de 13 millions de nos francs (12.630.600F CFA à titre de réparation du préjudice subi et celle de 3.000.000F CFA à titre de dommage et intérêts) à la société Darou Salam Carreaux.



Le tribunal du Commerce rendant son délibéré du 23 mai sur cette affaire, a déclaré sans objet la demande d’exécution provisoire.



Il a mis les dépens à la charge de la défenderesse