Touba : Démarrage de la cérémonie d'inauguration du complexe Cheikh Ahmadoul Khadim Le président de la République, Macky Sall, vient d'arriver à Touba (centre), où a démarré la cérémonie officielle d'inauguration du complexe Cheikh Ahmadoul Khadim pour l'éducation et la formation (CCAK-EF), en présence du Khalife général des Mourides. "APS"

Rédigé par leral.net le Lundi 6 Février 2023 à 14:47

Le chef de l'État est arrivé vers 12 h 45, avant de prendre place sous le chapiteau aménagé pour la cérémonie.



Il est accompagné du ministre de l'Intérieur, Antoine Diome et d’autres membres du gouvernement.



Le ministre de l'Enseignement supérieur, Moussa Baldé, était déjà sur place à l'arrivée du Président Sall, qui a été accueilli par le Gouverneur de la région de Diourbel (centre), Ibrahima Fall.



Plusieurs centaines de personnes avaient auparavant pris d'assaut ce complexe universitaire, dès les premières heures de la matinée, en attendant l'arrivée du chef de l'Etat.



Un important dispositif sécuritaire a été mis en place. Il est composé d'éléments du Groupement mobile d'intervention, qui jalonnent la principale rue menant au site du complexe.



Le service sécuritaire de la Présidence de la République est également fortement visible sur les lieux.



Les entrées du complexe Cheikh Ahmadoul Khadim sont filtrées. Seuls les détenteurs d’un badge ou d'une carte d’identité professionnelle, peuvent accéder au chapiteau aménagé pour la cérémonie officielle.



Le Khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké, et son porte-parole, Serigne Bassirou Abdou Khadr, étaient déjà sur les lieux en attendant l'arrivée du chef de l'État.



Le complexe Cheikh Ahmadoul Khadim pour l'éducation et la formation, est ‘’né de la vision éducative et des principes religieux de Cheikh Ahmadou Bamba’’, le fondateur du Mouridisme, selon ses concepteurs.



Serigne Ahmadou Badawi Mbacké, titulaire d’une maîtrise de comptabilité et de gestion, fils du deuxième khalife des mourides, en est le premier recteur.



La construction du CCAK-EF a été financée avec les contributions de la communauté mouride et de bonnes volontés, pour un coût estimé à 37 milliards de francs Cfa.



Il comprend des bâtiments administratifs, des infrastructures pédagogiques et sociales. A terme, il ‘’pourra accueillir 10 000 apprenants’’.











