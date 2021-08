Touba, Keur Massar, Boune, Diamagueune: Début des hostilités, après les inondations De Touba, Keur Massar, en passant par Diamagueune, Boune, entre autres localités, les victimes des inondations ont bu le calice jusqu'à la lie, selon "Source A".

Dans la capitale du "Mouridisme", les populations de Keur Niang et de Ndamatou, qui dorment à la belle étoile, après avoir été chassés de leurs maisons, ne veulent plus voir, même en photo, le maire de Touba, le Directeur général de l'Onas ou les membres de "Touba ca Kanam".



A Keur Massar, suite aux mères de familles qui avaient occupé les rues, ce jeudi, les jeunes ont pris le relais, hier, en barrant la route et occupant le rond-point de Keur Massar.



A Boune et Diamagueune, ce fut plus chaud, car il y a même eu des heurts entre victimes des inondations et forces de défense et de sécurité. Face à la gravité de la situation, Macky Sall a tenu, ce vendredi, une réunion de crise, histoire de dompter la colère de la rue. Il a promis d'assister les impactés.

