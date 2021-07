Touba: L'ex-mara des "Lions" arrêté, il était payé 3 millions FCfa par match, par... Un ex-marabout des Lions arrêté, cela ne court pas les rues. Pourtant, c'est ce qui est arrivé à B. S. Lèye, coffré pour escroquerie et charlatanisme.

Selon "Source A", l'ex-marabout des Lions a été arrêté à Touba et il a été très prolifique en explications devant les enquêteurs: " J'étais le marabout de l'équipe nationale et ce, lors de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN), en Egypte ".



A l'en croire, " la Fédération sénégalaise de football m'avait engagé pour que je fasse des prières pour les joueurs. Et on me payait trois millions de francs Cfa à chaque match, durant notre séjour au pays des Pharaons ".



Le journal détaille aussi dans ses colonnes ce que le mis en cause faisait pour le numéro 10 de la Tanière, Sadio Mané.

