Touba : La Communauté mouride rend un ultime hommage à son Khalife

La communauté mouride a célébré hier, le 3e jour de la disparition de Serigne Cheikh Sidy Moukhtar Mbacké. A Touba, l’ambiance était telle qu’on se croirait être au Magal de par l'affluence et la ferveur observées. Les Echos rapporte que c’est un petit matin en effet que les gens ont commencé à prendre place, devant la résidence privée du regretté guide de la communauté mouride qui repose au quartier Gouye Mbind.



L’impressionnant dispositif sécuritaire installé la veille par les éléments du Gmi et de la gendarmerie, n’a pas pu empêcher les gens d’y accéder. Car, à force de bousculades et de jouer des coudes, les talibés ont fini par prendre place à l’intérieur et aux alentours de la résidence privée du défunt Khalife. Ils ont chanté et prié pour le repos de son âme.