Touba : La police religieuse dissoute

La police religieuse de Touba a été dissoute par le Khalife général des Mourides. La sécurité de Touba est, à présent, complètement laissée aux mains des forces de l’ordre et de sécurité.



« Nous vous laissons la main, nous vous confions tout et restons à votre écoute », a indiqué Serigne Mountakha Mbacké, qui recevait ce mardi, des responsables de la police et de la gendarmerie.



Il a donc dessaisi les éléments de sécurité à vocation religieuse qui, eux aussi, faisaient la police dans la cité, jusqu’ici.