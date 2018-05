Touba: Le khalife invite les 'talibés' à se réapproprier les enseignements de Serigne Touba

Serigne Mountakha Bassirou Mbacké, khalife général des mourides, exhorte les disciples mourides à se réapproprier les enseignements de Cheikh Ahmadou Bamba, fondateur de leur confrérie, pour éviter "tout ce qui peut créer des difficultés et autres malentendus" à travers le pays.





"Tous les efforts doivent être orientés vers la recherche de la paix pour les musulmans et tous les talibés mourides", a-t-il recommandé mercredi, par la voix de son porte-parole, Serigne Bassirou Khadr.



Ce dernier, en présence du khalife lui-même, a rappelé que Serigne Touba, fondateur du mouridisme, s’était proclamé "Khadimou Rassoul", autrement dit ’’serviteur du prophète Mouhammed" (PSL).



Le khalife, par la voix de Serigne Bass Abdou Khadr, a par ailleurs réitéré son engagement à suivre la voie tracée par son prédécesseur, Serigne Cheikh Sidy Moctar Mbacké.



Ainsi rappelle-t-il que "la voie du mouridisme est faite de droiture et de respect envers toutes les familles religieuses du Sénégal".



A ce titre, Serigne Touba a été dépositaire de "wirds" khadr, tidijane et autres, d’où l’appel du khalife demandant aux disciples de suivre la voie qu’il a tracée.