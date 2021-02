Touba - Le menuisier engrosse une élève de 5e et refuse la paternité Marié récemment, M. Kama est détenu à la Maison d'arrêt et de correction de Mbacké. Le menuisier métallique a été placé sous mandat de dépôt le 29 janvier dernier, pour détournement de mineure, selon seneweb.

Rédigé par leral.net le Vendredi 5 Février 2021 à 07:17 | | 0 commentaire(s)|

L'homme âgé d'une quarantaine d'années, entretenait une relation amoureuse avec une élève en classe de 5e (Collège). La fille domiciliée au quartier Darou Miname à Touba, a contracté une grossesse. Mais son petit ami a nié avoir entretenu un rapport sexuel avec elle.



Interpellé par la police, M. Kama continuait à refuser la paternité lors de l'enquête. Il a ensuite varié dans ses propos lors de son jugement. Le menuisier métallique a reconnu finalement être l'auteur de la grossesse. A la barre du tribunal de Mbacké, il a déclaré avoir entretenu un rapport sexuel le jour du dernier Magal de Touba avec l'élève, à son domicile.



Marié au mois de novembre dernier, M. Kama déclare avoir toujours la volonté d'épouser la fille. L'élève en classe de 5e au collège, dit être âgée de 17 ans et confie avoir fait l'amour deux fois avec son petit ami.



La partie civile à savoir la mère de la fille, s'est désistée à la barre parce qu'elle voulait que le prévenu assume ses responsabilités. Et Le menuisier a décidé de prendre en charge la mineure enceinte.



Selon des sources proches du parquet, le procureur a requis 06 mois assortis de sursis. L'affaire est mise en délibéré au 18 février prochain.

