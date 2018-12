Touba: Mariama Thiongane fracture la jambe de sa voisine

Penda Fall, âgée de 36 ans, avait réclamé six cent mille francs Cfa de dommages et intérêts pour sa constitution de partie civile. Mais le tribunal des flagrants délits de Diourbel ne lui a accordé que cent mille francs Cfa.



La jambe droite dans le plâtre, gémissant de douleur sur un banc placé à une demi-douzaine de mètres du juge, Penda racontait sa mésaventure, le cœur serré. Un matin, fin septembre, sa voisine, Mariama Thiongane (28 ans), vient demander de l'eau du puits situé dans sa cour.



Quand Penda lui oppose un niet catégorique, après avoir caché le seau, Mariama retourne chez elle d'où elle revient avec une bassine, bien décidée à en découdre avec la maîtresse de maison. Dès lors, l'affrontement était inévitable, et une bagarre s'en est suivie.





Mariama Thiongane pousse Penda Fall qui glisse et se fracture la jambe droite. Évacuée à la structure sanitaire la plus proche, Penda est soignée et une indisponibilité temporaire de travail de soixante jours lui est délivrée. Elle porte plainte, Mariama Thiongane est arrêtée dans la foulée.





À la barre, l'accusée nie tout en bloc et déclare que c'est elle qui a été agressée par Penda. Selon ses dires, c'est son amie, la coépouse de Penda, qui lui avait donné la permission de venir s'approvisionner chez elle.





Malheureusement pour Mariama, ses arguments n'ont pas convaincu la cour qui l'a condamnée à un mois avec sursis et cent mille francs Cfa de dommages et intérêts.















