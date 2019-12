Touba: Pour avoir faire fait chanter une femme infidèle: Un réparateur de téléphone arrêté

Agé de 24 ans, le nommé C. A. A. D. a été déféré, hier, au parquet de Diourbel, pour collecte frauduleuse et diffusion de données à caractère personnel. Selon "Source A", le réparateur de téléphone portable avait extrait des messages audio dévastateurs, du compte WhatsApp d’une femme qui trompe son époux.



Pis, ajoute le journal, le mis en cause exerçait chantage et harcèlements sexuels sur l’épouse infidèle. Face à ces agissements, la victime, S.F., avait fini par déposer une plainte au poste de police de Gouye Mbind, à Touba. Piégé par la dame, le prévenu a été mis aux arrêts par les flics, samedi dernier, vers 12h.







