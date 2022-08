Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Touba/ Taclée pour son discours véridique : L’histoire donne actuellement raison à Sokhna Amy Mbacké Daff Rédigé par leral.net le Lundi 1 Août 2022 à 23:40 | | 0 commentaire(s)| Sokhna Amy Mbacké Daff avait tenu un discours véridique concernant les responsables Apr de Touba. Elle a été attaquée de toutes parts pour avoir dit une vérité sur le rejet politique dont Macky Sall semble être victime dans la ville religieuse. Elle estimait que ce rejet ne visait pas directement le Président Sall. Pour elle, les populations n’ont pas rejeté le Président Sall mais plutôt le comportement malveillant et malsain des leaders locaux qui passent leur temps à s’invectiver et à calomnier à travers des audios et autres. A la sortie des élections législatives perdues par BBY dans cette localité, l’histoire donne raison à cette dernière, très critiquée autrefois.

Sokhna Amy Mbacké Daff, courage en bandoulière, avait vu juste concernant les responsables de Touba. Elle indiquait que ces responsables reflètent une image dégradante qui a impacté sur l’électorat des populations de Touba. Elle égratignait fort les responsables de Touba qui, selon elle, manquaient d’élégance dans la démarche et le travail à accomplir pour aider le Président Macky.



Toujours selon elle, Macky Sall fait le même travail à Touba qu’ailleurs. Il a inauguré des infrastructures à Touba comme il en a fait dans d’autres localités du pays. Mais, les responsables de Touba n’ont rien fait pour rendre honneur au Président Sall pour cet investissement.





