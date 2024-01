Touba : Un guide religieux envoyé en prison

Le guide religieux S. B. a été envoyé en prison pour abus de confiance et escroquerie portant sur 6,5 millions FCFA.

S. K. B. guide religieux réputé à Touba, croupit à la prison centrale de Diourbel pour abus de confiance et escroquerie. Il est accusé par une Sénégalaise établie en Italie de l’avoir escroquée à hauteur de 6,5 millions FCFA. Il fera face au juge, jeudi prochain.



Le marabout avait fait la connaissance de la femme à travers Facebook. D’après le récit de L’OBS, de fil en aiguille, les deux amis virtuels qui échangeaient assidûment vont devenir de réels amis. Un jour, au cours de leurs échanges, l »émigrée qui avait un projet de construction d’une maison à Touba, s’en ouvre à son ami marabout.

Emportée par le statut de guide religieux à Touba, la femme décide de lui confier les travaux et lui envoie 6,5 millions FCFA. Seulement plusieurs mois vont s’écouler sans que le guide religieux ne pose la moindre brique sur la parcelle de son amie.



Ayant compris qu’elle a été abusée, elle va par la suite saisir la police d’une plainte. Convoqué à la police, le marabout reconnaît sans ambages les faits à lui reprochés mais il s’empresse de préciser qu’une bonne partie de l’argent reçu était destiné à des prières qu’il formulait à la dame.

Son procès est fixé au 18 Janvier 2024.



Senenews